1999 年惊艳问世的 Air Max Sunder 以其跨越时代的设计，引领了运动风尚的新纪元。如今，Nike Air Max SNDR 女子运动鞋重磅回归，续写非凡篇章。从后跟稳固贴合设计，到拉链覆面，此款传奇运动鞋旨在打破传统边界。拉开覆面拉链，可看见“6453”字样，代表 Nike 办事处电话号码的后 4 位数字，分别对应拨号键上的“N-I-K-E”字母。

显示颜色： 丝绒棕/浅骨色/洞穴石色/帆白

款式： HJ8080-200