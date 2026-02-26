Nike Air Max SNDR
女子运动鞋
1999 年惊艳问世的 Air Max Sunder 以其跨越时代的设计，引领了运动风尚的新纪元。如今，Nike Air Max SNDR 女子运动鞋重磅回归，续写非凡篇章。从后跟稳固贴合设计，到拉链覆面，此款传奇运动鞋旨在打破传统边界。拉开覆面拉链，可看见“6453”字样，代表 Nike 办事处电话号码的后 4 位数字，分别对应拨号键上的“N-I-K-E”字母。
- 显示颜色： 丝绒棕/浅骨色/洞穴石色/帆白
- 款式： HJ8080-200
Nike Air Max SNDR
其他细节
- 合成材质与织物组合鞋面，质感顺滑且富有弹性
- 拉链覆面包覆鞋带，打造利落外观
- 反光透气拼接设计，营造出色透气性
- 后跟和前足搭载 Air Max 缓震配置，缔造回弹的舒适脚感
产品细节
- 提拉设计
- 泡绵中底
- 橡胶外底
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
Air Max
出众视觉效果。鞋底采用窗口设计。传奇设计师汀克·哈特菲尔德从巴黎建筑内外汲取设计灵感，焕新演绎 Air 技术，塑就出众缓震效果。Air Max 提供出色的支撑效果，回弹舒适。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
