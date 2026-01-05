Nike Air Max SNDR RealTree
女子运动鞋
10% 折让
1999 年惊艳问世的 Air Max SNDR 以其跨越时代的设计，引领了运动风尚的新纪元。如今，Nike Air Max SNDR RealTree 女子运动鞋重磅回归，续写非凡篇章。从出众鞋面，到拉链开合设计，此款运动鞋旨在打破传统边界。拉开覆面拉链，可看见“6453”字样，代表 Nike 办事处电话号码的后 4 位数字，分别对应拨号键上的 “N-I-K-E” 字母。
- 显示颜色： 浅土褐/巴洛克棕/橙红
- 款式： IB2476-100
Nike Air Max SNDR RealTree
10% 折让
1999 年惊艳问世的 Air Max SNDR 以其跨越时代的设计，引领了运动风尚的新纪元。如今，Nike Air Max SNDR RealTree 女子运动鞋重磅回归，续写非凡篇章。从出众鞋面，到拉链开合设计，此款运动鞋旨在打破传统边界。拉开覆面拉链，可看见“6453”字样，代表 Nike 办事处电话号码的后 4 位数字，分别对应拨号键上的 “N-I-K-E” 字母。
其他细节
- 织物与合成材质组合鞋面，质感顺滑且富有弹性
- 拉链开合设计，巧妙隐藏传统系带系统，塑就利落外观和稳固贴合感
- 前足与后跟搭载 Air Max 缓震配置，带来出色回弹舒适脚感
产品细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 浅土褐/巴洛克棕/橙红
- 款式： IB2476-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。