穿上 Nike Air Monarch SE 男子训练鞋，开启训练模式，尽显经典风范。 耐穿皮革鞋面，塑就利落外观；轻盈泡绵结合 Nike Air 缓震配置，助你舒适畅动。
- 显示颜色： 麦黄/橡皮中褐/黑/麦黄
- 款式： IB2281-700
穿上 Nike Air Monarch SE 男子训练鞋，开启训练模式，尽显经典风范。 耐穿皮革鞋面，塑就利落外观；轻盈泡绵结合 Nike Air 缓震配置，助你舒适畅动。
其他细节
- 皮革鞋面，塑就经典外观，经久耐穿
- 全掌型 Nike Air 缓震配置，塑就缓震迈步体验
- 硬质橡胶鞋底经久耐穿，提供可驾驭多种地面的出众抓地力
产品细节
- 显示颜色： 麦黄/橡皮中褐/黑/麦黄
- 款式： IB2281-700
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
