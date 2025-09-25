Nike Air More Uptempo
大童运动鞋
¥899
Nike Air More Uptempo 大童运动鞋携醒目设计闪亮回归，专为小小开拓者打造。 经典 Air Max 缓震配置，塑就畅动体验。 即刻上脚，畅享“A-I-R”舒适新体验。
- 显示颜色： 白色/白色/黑/金属色
- 款式： IO7601-171
其他细节
- 该鞋款诞生于 90 年代，深受冠军球员青睐，其经典设计以当时的夸大张扬风潮为灵感
- 天然皮革与合成材质组合鞋面，经久耐穿，塑就经典质感
- 鞋如其名，该鞋款采用 Air Max 缓震配置，塑就轻盈且回弹缓震的迈步体验
产品细节
- 后跟与鞋舌搭配提拉设计
- Air Max 缓震技术
- 橡胶外底
