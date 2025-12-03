 
Nike Air More Uptempo 大童运动鞋 - 白色/白色/黑/金属色

Nike Air More Uptempo

大童运动鞋

14% 折让

Nike Air More Uptempo 大童运动鞋携醒目设计闪亮回归，专为小小开拓者打造。 经典 Air Max 缓震配置，塑就畅动体验。 即刻上脚，畅享“A-I-R”舒适新体验。


  • 显示颜色： 白色/白色/黑/金属色
  • 款式： IO7601-171

其他细节

  • 该鞋款诞生于 90 年代，深受冠军球员青睐，其经典设计以当时的夸大张扬风潮为灵感
  • 天然皮革与合成材质组合鞋面，经久耐穿，塑就经典质感
  • 鞋如其名，该鞋款采用 Air Max 缓震配置，塑就轻盈且回弹缓震的迈步体验

产品细节

  • 后跟与鞋舌搭配提拉设计
  • Air Max 缓震技术
  • 橡胶外底
