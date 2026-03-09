 
Nike Air More Uptempo 大童运动鞋 - 黑/深藏青/白色/大学红

Nike Air More Uptempo

大童运动鞋

20% 折让

Nike Air More Uptempo 大童运动鞋尽显 A-I-R 风范！Air 缓震配置缔造出色缓震体验，是你不容错过的理想选择。搭配 3 根弹性固定带，有助稳固双足，结合耐穿材料，助力新生代一路驰骋。


  • 显示颜色： 黑/深藏青/白色/大学红
  • 款式： DM0017-001

Nike Air More Uptempo

20% 折让

大 Air，大无畏

Nike Air More Uptempo 大童运动鞋尽显 A-I-R 风范！Air 缓震配置缔造出色缓震体验，是你不容错过的理想选择。搭配 3 根弹性固定带，有助稳固双足，结合耐穿材料，助力新生代一路驰骋。

经典外观

天然皮革与合成材质组合设计，缔造复古风格，经久耐穿且易于清洁。

尽显 Air 风范

鞋如其名，该鞋款鞋底加入 Air 缓震技术，缔造缓震迈步体验。

性能出众

全掌型橡胶外底，铸就强劲抓地力。

产品细节

  • 经典鞋带
  • 鞋舌和后跟采用提拉设计
  • 显示颜色： 黑/深藏青/白色/大学红
  • 款式： DM0017-001

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。