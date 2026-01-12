Nike Air More Uptempo
幼童运动鞋
21% 折让
Nike Air More Uptempo 幼童运动鞋尽显 A-I-R 风范！Air 缓震配置为儿童缔造出色缓震体验，舒适不容错过。搭配 3 根弹性固定带，有助稳固稚嫩双足，结合耐穿材料，助力新生代一路驰骋。
- 显示颜色： 黑/深藏青/白色/大学红
- 款式： DM0019-001
Nike Air More Uptempo
大 Air，大无畏
经典外观
天然皮革与合成材质组合设计，缔造复古风格，经久耐穿且易于清洁。
尽显 Air 风范
鞋如其名，该鞋款后跟加入 Air 缓震技术，缔造缓震迈步体验。
出色设计，强劲抓地
无痕橡胶外底，带来出色耐穿性和抓地表现。
产品细节
- 橡胶外底
- 鞋舌和后跟采用提拉设计
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
