 
Nike Air More Uptempo 幼童运动鞋 - 白色/橡皮浅褐/队红

Nike Air More Uptempo

幼童运动鞋

32% 折让

Nike Air More Uptempo 幼童运动鞋的独特之处，你可以和小宝贝一起来猜猜是什么。需要提示吗？当然是 A-I-R！Nike Air More Uptempo 曾在 90 年代风靡一时，现携传奇个性风范和舒适非凡的 Air Max 缓震配置再度来袭，助小宝贝引领新风潮。


  • 显示颜色： 白色/橡皮浅褐/队红
  • 款式： FJ2847-100

Nike Air More Uptempo

32% 折让

Nike Air More Uptempo 幼童运动鞋的独特之处，你可以和小宝贝一起来猜猜是什么。需要提示吗？当然是 A-I-R！Nike Air More Uptempo 曾在 90 年代风靡一时，现携传奇个性风范和舒适非凡的 Air Max 缓震配置再度来袭，助小宝贝引领新风潮。

其他细节

  • 天然皮革与合成材质组合设计，打造出众耐穿性和支撑力，彰显复古魅力
  • Air Max 缓震配置塑就缓震出众的迈步体验，令这款运动鞋名不虚传
  • 鞋面搭配弹性固定带，有助稳固双足
  • 橡胶外底铸就非凡抓地力，助力小宝贝走路、奔跑和玩耍

产品细节

  • 圆形鞋带
  • 泡绵中底
  • 后跟和鞋舌采用提拉设计
  • 显示颜色： 白色/橡皮浅褐/队红
  • 款式： FJ2847-100

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。