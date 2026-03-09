Nike Air More Uptempo
幼童运动鞋
18% 折让
Nike Air More Uptempo 幼童运动鞋的独特之处，你可以和小宝贝一起来猜猜是什么。需要提示吗？当然是 A-I-R！Nike Air More Uptempo 曾在 90 年代风靡一时，现携传奇个性风范和舒适非凡的 Air Max 缓震配置再度来袭，助小宝贝引领新风潮。
- 显示颜色： 白色/橡皮浅褐/队红
- 款式： FJ2847-100
其他细节
- 天然皮革与合成材质组合设计，打造出众耐穿性和支撑力，彰显复古魅力
- Air Max 缓震配置塑就缓震出众的迈步体验，令这款运动鞋名不虚传
- 鞋面搭配弹性固定带，有助稳固双足
- 橡胶外底铸就非凡抓地力，助力小宝贝走路、奔跑和玩耍
产品细节
- 圆形鞋带
- 泡绵中底
- 后跟和鞋舌采用提拉设计
