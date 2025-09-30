Nike Air More Uptempo Low
男子运动鞋
¥1,199
Nike Air More Uptempo Low 男子运动鞋醒目吸睛，尽显 A-I-R 魅力。 以篮球凌跃风范和 90 年代的涂鸦艺术为灵感，为你赚足回头率。 此外，搭载全掌型 Air Max 缓震配置，缔造舒适缓震性能，塑就出众外观和非凡脚感。
- 显示颜色： 麦黄/亚麻
- 款式： IM6649-700
Nike Air More Uptempo Low
¥1,199
Nike Air More Uptempo Low 男子运动鞋醒目吸睛，尽显 A-I-R 魅力。 以篮球凌跃风范和 90 年代的涂鸦艺术为灵感，为你赚足回头率。 此外，搭载全掌型 Air Max 缓震配置，缔造舒适缓震性能，塑就出众外观和非凡脚感。
其他细节
- 织物与皮革组合鞋面，经久耐穿
- Air Max 缓震配置，轻盈缓震，经久耐穿
产品细节
- 加垫鞋口
- 泡绵中底
- 橡胶外底
- 显示颜色： 麦黄/亚麻
- 款式： IM6649-700
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。