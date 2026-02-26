 
Nike Air More Uptempo Low 男子运动鞋 - 麦黄/亚麻

Nike Air More Uptempo Low

男子运动鞋

20% 折让

Nike Air More Uptempo Low 男子运动鞋醒目吸睛，尽显 A-I-R 魅力。 以篮球凌跃风范和 90 年代的涂鸦艺术为灵感，为你赚足回头率。 此外，搭载全掌型 Air Max 缓震配置，缔造舒适缓震性能，塑就出众外观和非凡脚感。


  • 显示颜色： 麦黄/亚麻
  • 款式： IM6649-700

其他细节

  • 织物与皮革组合鞋面，经久耐穿
  • Air Max 缓震配置，轻盈缓震，经久耐穿

产品细节

  • 加垫鞋口
  • 泡绵中底
  • 橡胶外底
