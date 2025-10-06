 
Nike Air 女子 Oversize 风法式毛圈圆领运动衫 - 春绿/帆白

Nike Air

女子 Oversize 风法式毛圈圆领运动衫

29% 折让
春绿/帆白
黑/白色

售罄：

此配色当前无货

Nike Air 女子 Oversize 风法式毛圈圆领运动衫采用别致拼接设计，彰显时尚复古风范。 法式毛圈面料表面触感顺滑，内侧融入非起绒毛圈，令你畅享非凡舒适的穿着体验。 超宽松版型结合落肩和宽松衣袖设计，缔造醒目休闲格调，让你张扬自信。


  • 显示颜色： 春绿/帆白
  • 款式： FN1898-363

Nike Air

29% 折让

Nike Air 女子 Oversize 风法式毛圈圆领运动衫采用别致拼接设计，彰显时尚复古风范。 法式毛圈面料表面触感顺滑，内侧融入非起绒毛圈，令你畅享非凡舒适的穿着体验。 超宽松版型结合落肩和宽松衣袖设计，缔造醒目休闲格调，让你张扬自信。

其他细节

  • 下摆搭配系结抽绳，便于自主调节贴合度
  • 罗纹袖口和领口，为整体造型加分

产品细节

  • 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。 罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶
  • 背面中央饰有刺绣耐克勾 AIR 标志
  • 正面中央饰有印花耐克勾 AIR 图案
  • 可机洗
  • 显示颜色： 春绿/帆白
  • 款式： FN1898-363

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。