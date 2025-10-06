Nike Air
女子 Oversize 风法式毛圈圆领运动衫
29% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Air 女子 Oversize 风法式毛圈圆领运动衫采用别致拼接设计，彰显时尚复古风范。 法式毛圈面料表面触感顺滑，内侧融入非起绒毛圈，令你畅享非凡舒适的穿着体验。 超宽松版型结合落肩和宽松衣袖设计，缔造醒目休闲格调，让你张扬自信。
- 显示颜色： 春绿/帆白
- 款式： FN1898-363
其他细节
- 下摆搭配系结抽绳，便于自主调节贴合度
- 罗纹袖口和领口，为整体造型加分
产品细节
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。 罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶
- 背面中央饰有刺绣耐克勾 AIR 标志
- 正面中央饰有印花耐克勾 AIR 图案
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
