 
Nike Air Pegasus 2005 男子运动鞋 - 帆白/椰奶色/金属色/霜绿

Nike Air Pegasus 2005 男子运动鞋延续 Pegasus 系列经典的专属贴合感，塑就回弹迈步体验， 助你攻克一个又一个目标。 此鞋款沿袭你挚爱的出众回弹性能和恰到好处的支撑脚感，分层外观的设计灵感则源自昔日跑步鞋。 橡胶外底融入华夫格底纹，缔造强劲抓地力；全掌型 Nike Air 缓震配置，塑就柔软迈步体验。


  • 显示颜色： 帆白/椰奶色/金属色/霜绿
  • 款式： HM3727-131

Nike Air Pegasus 2005 男子运动鞋延续 Pegasus 系列经典的专属贴合感，塑就回弹迈步体验， 助你攻克一个又一个目标。 此鞋款沿袭你挚爱的出众回弹性能和恰到好处的支撑脚感，分层外观的设计灵感则源自昔日跑步鞋。 橡胶外底融入华夫格底纹，缔造强劲抓地力；全掌型 Nike Air 缓震配置，塑就柔软迈步体验。

其他细节

  • 合成材质、织物与皮革组合鞋面，经久耐穿，呈现分层外观
  • Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
  • 华夫格底纹，铸就强劲抓地力

产品细节

  • 泡绵中底
  • 橡胶外底
  • 反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
Nike Air

Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验。 在减轻鞋身重量的同时，又不失出众性能，有助提升运动员表现。

