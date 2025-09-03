Nike Air Pegasus 2005 C.O.R.

¥999

Nike Air Pegasus 2005 C.O.R. 女子运动鞋延续 Pegasus 系列经典的专属贴合感，塑就弹力迈步体验，助力攻克目标，尽显足下风采。该鞋款沿袭备受青睐的回弹缓震性能和出色支撑效果，同时以 21 世纪早期跑者为灵感，打造舒适自在外观。该鞋款旨在向跑步文化和构成社群力量的专业跑者致敬。

其他细节 天然皮革、合成材质与织物组合鞋面，经久耐穿，塑就分层外观

Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验

橡胶外底融入华夫格底纹，造就非凡抓地力

产品细节 泡绵中底

橡胶外底

显示颜色： 灰石板蓝/浅土褐/浅碳色/金属铬色

款式： HQ5725-400