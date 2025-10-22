Nike Air Rift 耐克忍者鞋女子运动鞋为你带来舒适感受， 配有可调节固定带，方便穿脱，可供打造专属贴合感。 分趾式鞋头设计以 1996 年元年款为蓝本，缔造自在无拘感受。 Nike Air 缓震配置结合橡胶外底，缔造非凡舒适脚感和出众抓地力，助你轻松畅行。

Nike Air Rift 耐克忍者鞋女子运动鞋为你带来舒适感受， 配有可调节固定带，方便穿脱，可供打造专属贴合感。 分趾式鞋头设计以 1996 年元年款为蓝本，缔造自在无拘感受。 Nike Air 缓震配置结合橡胶外底，缔造非凡舒适脚感和出众抓地力，助你轻松畅行。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。