Nike Air Rift
耐克忍者鞋女子运动鞋
20% 折让
Nike Air Rift 耐克忍者鞋女子运动鞋为你带来舒适感受，采用可调节固定带和分趾式设计，便于穿脱。后跟搭载 Air 缓震配置，为双足带来非凡舒适感受。
- 显示颜色： 山峰白/山峰白/金属银/山峰白
- 款式： IM6693-111
其他细节
- 织物鞋面搭配别致装饰，结实透气
- 固定带设计，可供自主调节贴合度
- 后跟搭载 Nike Air 缓震技术，结合舒适泡绵中底，塑就柔软脚感
- 橡胶外底融入耐穿底纹，塑就出众耐穿性和抓地力
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
