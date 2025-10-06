Nike Air Rift 耐克忍者鞋女子运动鞋为你带来舒适感受， 采用可调节固定带和分趾式设计，便于穿脱。 后跟搭载 Air 缓震配置，为双足带来非凡舒适感受。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。