 
丝绒棕/丝绒棕/金属色

Nike Air Rift

耐克忍者鞋女子运动鞋

¥949
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Nike Air Rift 耐克忍者鞋女子运动鞋将芭蕾平底鞋的优雅与独特的分趾设计相结合，并配备 Nike Air 缓震技术，带来舒适体验。这款鞋混合了纹理漆皮，并采用金属色品牌标志，打造出既适合工作又适合外出的外观。为什么不两者兼得呢？


  • 显示颜色： 丝绒棕/丝绒棕/金属色
  • 款式： IB8954-200

其他细节

  • 皮革鞋面增添了高级感与耐穿性
  • 魔术贴粘扣固定带，可供自行调节贴合度
  • 后跟搭载 Nike Air 缓震技术，结合舒适泡绵中底，塑就柔软脚感
  • 橡胶外底融入耐穿底纹，带来出色耐穿性和抓地力

产品细节

