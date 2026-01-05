 
Nike Air Rift 耐克忍者鞋女子运动鞋 - 山峰白/山峰白/金属银/山峰白

Nike Air Rift

耐克忍者鞋女子运动鞋

10% 折让

Nike Air Rift 耐克忍者鞋女子运动鞋为你带来舒适感受，采用可调节固定带和分趾式设计，便于穿脱。后跟搭载 Air 缓震配置，为双足带来非凡舒适感受。


  • 显示颜色： 山峰白/山峰白/金属银/山峰白
  • 款式： IM6693-111

其他细节

  • 织物鞋面搭配别致装饰，结实透气
  • 固定带设计，可供自主调节贴合度
  • 后跟搭载 Nike Air 缓震技术，结合舒适泡绵中底，塑就柔软脚感
  • 橡胶外底融入耐穿底纹，塑就出众耐穿性和抓地力

产品细节

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    敬请注意，因拍摄缘故图片中展现的鞋盒除去了产品标签。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。