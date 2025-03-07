Nike Air Rift BR 女子运动鞋助你打造理想暖天造型，彰显出众风采。可调节固定带设计，便于穿脱；分趾式设计，以 1996 年元年款为蓝本。Nike Air 缓震配置和中底舒适泡绵，柔软耐穿，带来出众脚感。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。