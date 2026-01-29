 
黑/铁灰/白色

Nike Air Sport 2

高尔夫球包

¥1,999

Nike Air Sport 2 高尔夫球包采用升级版腰垫和融入 Nike Air 的可调节肩带，缔造平衡携背感受，助你一路舒适攻破 18 洞。配套顶部包罩，帮助抵御不良天气。


  • 显示颜色： 黑/铁灰/白色
  • 款式： IQ6032-061

其他细节

  • 四格隔层设计，可供有序收纳球杆
  • 球袋采用可拆卸拉链设计，助力打造专属造型
  • 大号拉链口袋，提供额外存储空间

产品细节

  • 尺寸：37.5 x 29 x 92.5 厘米
  • 主体：聚酯纤维/锦纶。内衬：聚酯纤维
  • 必要时用湿布清洁
