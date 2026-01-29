Nike Air Sport 2
高尔夫球包
¥1,999
Nike Air Sport 2 高尔夫球包采用升级版腰垫和融入 Nike Air 的可调节肩带，缔造平衡携背感受，助你一路舒适攻破 18 洞。配套顶部包罩，帮助抵御不良天气。
- 显示颜色： 黑/铁灰/白色
- 款式： IQ6032-061
其他细节
- 四格隔层设计，可供有序收纳球杆
- 球袋采用可拆卸拉链设计，助力打造专属造型
- 大号拉链口袋，提供额外存储空间
产品细节
- 尺寸：37.5 x 29 x 92.5 厘米
- 主体：聚酯纤维/锦纶。内衬：聚酯纤维
- 必要时用湿布清洁
