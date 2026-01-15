Nike Air Superfly
女子运动鞋
¥949
Nike Air Superfly 女子运动鞋从跑步运动汲取设计灵感，舒适耐穿。源自经典鞋款，搭载匠心 Air 技术，彰显非凡格调。低帮版型和外底纹路，传承经典运动风范；纹理感细节点缀，助你轻松拿捏型潮范。
- 显示颜色： 淡象牙白/巴洛克棕/橙粉/巴洛克棕
- 款式： IQ1147-122
其他细节
- 合成材质与皮革组合鞋面，柔软耐穿，增添复古韵味
- 泡绵中底，缔造轻盈回弹的缓震效果
- 橡胶外底搭配前足底纹设计，缔造非凡抓地力，尽显传统风范
- 经典鞋带，助你随心混搭多种造型
产品细节
