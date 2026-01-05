 
Nike Air Superfly 女子运动鞋从跑步运动汲取设计灵感，舒适耐穿。源自经典鞋款，搭载 Air 技术，彰显出色格调。低帮版型和外底纹路，传承经典运动风范；纹理细节点缀，助你轻松拿捏型潮范。


Nike Air Superfly

Nike Air Superfly 女子运动鞋从跑步运动汲取设计灵感，舒适耐穿。源自经典鞋款，搭载 Air 技术，彰显出色格调。低帮版型和外底纹路，传承经典运动风范；纹理细节点缀，助你轻松拿捏型潮范。

其他细节

  • 织物与皮革组合鞋面结合打孔设计，透气耐穿
  • 鞋口周围采用匠心结构，增添纹理质感
  • 后跟搭载 Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
  • 橡胶外底铸就强劲抓地力，前足底纹旨在向钉鞋致敬

产品细节

Nike Air

Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验。在减轻鞋身重量的同时，又不失出众性能，有助提升运动员表现。

