Nike Air Superfly LX Pony Hair Leather
女子运动鞋
20% 折让
Nike Air Superfly LX Pony Hair Leather 女子运动鞋质感出众，将别致元素融入跑步风格设计。 低帮版型和外底纹路，传承经典运动风范；仿马毛皮革细节，助你轻松拿捏型潮范。
- 显示颜色： 黑/尘光子色/灰黑
- 款式： HQ9148-001
Nike Air Superfly LX Pony Hair Leather
20% 折让
Nike Air Superfly LX Pony Hair Leather 女子运动鞋质感出众，将别致元素融入跑步风格设计。 低帮版型和外底纹路，传承经典运动风范；仿马毛皮革细节，助你轻松拿捏型潮范。
其他细节
- 鞋口周围采用匠心结构，增添纹理质感
- 后跟搭载 Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
- 橡胶外底铸就强劲抓地力，前足底纹旨在向钉鞋致敬
产品细节
- 显示颜色： 黑/尘光子色/灰黑
- 款式： HQ9148-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。