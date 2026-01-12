Nike Air
Windrunner 男子运动夹克
¥849
运动风格，日常穿搭新设计。Nike Air Windrunner 男子运动夹克采用梭织塔夫绸面料，结合网眼布里料设计，饰有梭织滚边，塑就经典 Windrunner 设计。超宽松版型设计，塑就时尚外观。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IF1289-010
产品细节
- 双向拉链
- 插手口袋
- 弹性下摆和袖口
- 面料：100% 锦纶。网眼布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
