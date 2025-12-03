Nike Air Zoom Crossover 2

¥359 ¥599 40% 折让

凌跃畅动，突破自我！发挥你的无尽潜能，展现出众比赛表现。Nike Air Zoom Crossover 2 大童篮球鞋采用中帮版型，为关键区域带来回弹缓震效果。锯齿形底纹为你提供所需的抓地力，助你在交叉运球时巧妙过人，扰乱对手防御。

轻松舒适，富有弹力

加垫鞋口赋予双足出众支撑，令你在切入篮下、交叉过人和冲刺上篮时畅享舒适脚感。后跟 Air Zoom 缓震配置结合轻盈前足设计，让回弹力和缓震感达到理想平衡，助你发挥出色赛场表现。

锯齿形底纹，强力切入

锯齿形抓地底纹，从圆点向四周扩散，塑就出色交叉运球表现。出众抓地设计专为球场打造，助你自信炫技，游刃有余制霸赛场。

贴地设计，舒适非凡

精选优质材料，打造轻盈质感。前足紧密贴近地面，展现出众跑动、切入和凌跃表现。