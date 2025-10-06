凌跃畅动，突破自我！ 发挥孩子的无尽潜能，展现出众比赛表现。 Nike Air Zoom Crossover 2 大童篮球鞋采用中帮版型，为关键区域带来回弹缓震效果。 锯齿形底纹为孩子提供所需的抓地力，在交叉运球时巧妙过人，扰乱对手防御。

加垫鞋口赋予双足出众支撑，令孩子在切入篮下、交叉过人和冲刺上篮时畅享舒适脚感。 后跟 Air Zoom 缓震配置结合轻盈前足设计，让回弹力和缓震感达到理想平衡，助力发挥出色比赛表现。

该产品部分配色采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

