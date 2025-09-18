凌跃畅动，突破自我！ Nike Air Zoom Crossover 2 SE 大童篮球鞋采用中帮版型，为关键区域带来回弹缓震效果，让你展现出众赛场表现。 锯齿形底纹铸就强劲抓地力，助你在交叉运球时巧妙过人，扰乱对手防御。

后跟 Air Zoom 缓震配置结合轻盈前足设计，让回弹力和缓震感达到理想平衡，助力发挥出色比赛表现。 加垫鞋口，带来非凡支撑力和舒适感。

