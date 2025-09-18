 
Nike Air Zoom Crossover 2 SE 大童篮球鞋 - 白色/帆白/多色

Nike Air Zoom Crossover 2 SE

大童篮球鞋

40% 折让

凌跃畅动，突破自我！ Nike Air Zoom Crossover 2 SE 大童篮球鞋采用中帮版型，为关键区域带来回弹缓震效果，让你展现出众赛场表现。 锯齿形底纹铸就强劲抓地力，助你在交叉运球时巧妙过人，扰乱对手防御。


  • 显示颜色： 白色/帆白/多色
  • 款式： IB8885-191

轻松舒适，富有弹力

后跟 Air Zoom 缓震配置结合轻盈前足设计，让回弹力和缓震感达到理想平衡，助力发挥出色比赛表现。 加垫鞋口，带来非凡支撑力和舒适感。

锯齿形底纹，强力切入

锯齿形抓地底纹，从圆点向四周扩散，塑就出色交叉运球表现。 出众抓地设计专为球场打造，令双足稳抓地面，助你游刃有余制霸赛场。

贴地设计，轻盈非凡

精选优质材料，打造轻盈质感。 前足紧密贴近地面，展现出众跑动、切入和凌跃表现。

其他细节

  • 鞋带搭配中足包覆设计，为双足提供出色支撑力，助力自如应战
  • 鞋舌柔软灵活，提供舒适脚感
  • 图案细节融蕴经典格调和时尚新意，令鞋款在球场内外醒目出彩

产品细节

  • 经典鞋带
  • 中帮版型，出色支撑
  • 鞋舌和后跟采用提拉设计
尺寸与尺码

    产品尺寸(单位:cm)

    32: 鞋内长 20.5

    33: 鞋内长 20.8

    33.5: 鞋内长 21.8

    34: 鞋内长 22.2

    35: 鞋内长 22.5

    35.5: 鞋内长 23

    36: 鞋内长 23.4

    36.5: 鞋内长 23.6

    37.5: 鞋内长 24.1

    38: 鞋内长 24.2

    38.5: 鞋内长 24.5

    39: 鞋内长 25.2

    40: 鞋内长 25.4

    *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

  • 尺码表

