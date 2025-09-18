Nike Air Zoom Crossover 2 SE
大童篮球鞋
40% 折让
凌跃畅动，突破自我！ Nike Air Zoom Crossover 2 SE 大童篮球鞋采用中帮版型，为关键区域带来回弹缓震效果，让你展现出众赛场表现。 锯齿形底纹铸就强劲抓地力，助你在交叉运球时巧妙过人，扰乱对手防御。
- 显示颜色： 白色/帆白/多色
- 款式： IB8885-191
轻松舒适，富有弹力
后跟 Air Zoom 缓震配置结合轻盈前足设计，让回弹力和缓震感达到理想平衡，助力发挥出色比赛表现。 加垫鞋口，带来非凡支撑力和舒适感。
锯齿形底纹，强力切入
锯齿形抓地底纹，从圆点向四周扩散，塑就出色交叉运球表现。 出众抓地设计专为球场打造，令双足稳抓地面，助你游刃有余制霸赛场。
贴地设计，轻盈非凡
精选优质材料，打造轻盈质感。 前足紧密贴近地面，展现出众跑动、切入和凌跃表现。
其他细节
- 鞋带搭配中足包覆设计，为双足提供出色支撑力，助力自如应战
- 鞋舌柔软灵活，提供舒适脚感
- 图案细节融蕴经典格调和时尚新意，令鞋款在球场内外醒目出彩
产品细节
- 经典鞋带
- 中帮版型，出色支撑
- 鞋舌和后跟采用提拉设计
尺寸与尺码
- 尺码表
产品尺寸(单位:cm)
32: 鞋内长 20.5
33: 鞋内长 20.8
33.5: 鞋内长 21.8
34: 鞋内长 22.2
35: 鞋内长 22.5
35.5: 鞋内长 23
36: 鞋内长 23.4
36.5: 鞋内长 23.6
37.5: 鞋内长 24.1
38: 鞋内长 24.2
38.5: 鞋内长 24.5
39: 鞋内长 25.2
40: 鞋内长 25.4
*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。
更多信息
- 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
