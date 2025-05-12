 

Nike Air Zoom Crossover 2 SE

大童篮球鞋

¥479¥59920% 折让
深藏青/浅荧光黄/煤黑/仙人掌绿
浅荧光黄/热情红/仙人掌绿/黑

准备好让比赛表现跃升新层次了吗？Nike Air Zoom Crossover 2 SE 大童篮球鞋搭载回弹缓震配置和透气网眼细节，缔造干爽舒适感受，塑就球场佳选。锯齿形底纹铸就强劲抓地力，助力稳步急停和快速转向。


  • 显示颜色： 深藏青/浅荧光黄/煤黑/仙人掌绿
  • 款式： HM8521-400

Nike Air Zoom Crossover 2 SE

¥479¥59920% 折让

准备好让比赛表现跃升新层次了吗？Nike Air Zoom Crossover 2 SE 大童篮球鞋搭载回弹缓震配置和透气网眼细节，缔造干爽舒适感受，塑就球场佳选。锯齿形底纹铸就强劲抓地力，助力稳步急停和快速转向。

回弹缓震

后跟 Air Zoom 缓震配置提供出众回弹的缓震性能，实现快速离地的非凡脚感。中底搭载柔软泡绵，助你在比赛中发挥上佳表现。

锯齿形底纹，强力切入

锯齿形抓地底纹，从圆点向四周扩散，塑就出色交叉运球表现。出众抓地设计专为球场打造，令双足稳抓地面，助你游刃有余制霸赛场。

贴地设计，轻盈非凡

透气网眼布结合柔软泡绵，塑就轻盈穿着感受。前足紧密贴近地面，展现出众跑动、切入和凌跃表现。

其他细节

  • 天然皮革、织物与合成材质组合鞋面，覆面与系带系统巧妙衔接，在你运动时帮助稳固双足
  • 加垫鞋口赋予脚踝缓震体验，令你在切入篮下、交叉过人和冲刺上篮时畅享舒适脚感

产品细节

  • 经典鞋带
  • 鞋舌和后跟搭配提拉设计
  • 中帮鞋口
  • 显示颜色： 深藏青/浅荧光黄/煤黑/仙人掌绿
  • 款式： HM8521-400

尺寸与尺码

    产品尺寸(单位:cm)

    32: 鞋内长 21

    33: 鞋内长 21.4

    33.5: 鞋内长 21.8

    34: 鞋内长 22

    35: 鞋内长 22.4

    35.5: 鞋内长 22.9

    36: 鞋内长 23.3

    36.5: 鞋内长 23.5

    37.5: 鞋内长 24.1

    38: 鞋内长 24.6

    38.5: 鞋内长 25

    39: 鞋内长 25.2

    40: 鞋内长 25.4

    *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

  • 尺码表

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
    • 此商品悬挂NFC溯源环扣 ，手机碰一碰，了解更多 ，NFC溯源环扣旨在为您提供额外的电子化产品溯源信息，所读取的溯源信息可以帮助您了解该款产品是否为耐克官方渠道售出, 请点击此处获取更多信息。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。