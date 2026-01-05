 
Nike Air Zoom Fencer 击剑鞋 - 白色/白金色/金属色

¥1,299
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Nike Air Zoom Fencer 击剑鞋强势回归，助你蓄势待发，全力出击。后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，搭配柔软泡绵中底，兼具速度与支撑。鞋面采用织物和合成材质，提升透气性和结构感，助你来回冲刺迅疾无阻。107 配色为王嘉尔同款。


其他细节

  • 透气网眼布，结合高磨损区域耐穿合成材质设计，助你快速移动
  • Air Zoom 缓震配置，实现快速离地的非凡脚感
  • 泡绵中底，增强支撑力出众的柔软缓震性能
  • 橡胶外底搭配弯曲凹槽，铸就非凡抓地力，助你快速移动

产品细节

  • 显示颜色： 白色/白金色/金属色
  • 款式： 321088-107

