Nike Air Zoom Fencer
击剑鞋
¥1,299
Nike Air Zoom Fencer 击剑鞋强势回归，助你蓄势待发，全力出击。后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，搭配柔软泡绵中底，兼具速度与支撑。鞋面采用织物和合成材质，提升透气性和结构感，助你来回冲刺迅疾无阻。107 配色为王嘉尔同款。
- 显示颜色： 白色/白金色/金属色
- 款式： 321088-107
其他细节
- 透气网眼布，结合高磨损区域耐穿合成材质设计，助你快速移动
- Air Zoom 缓震配置，实现快速离地的非凡脚感
- 泡绵中底，增强支撑力出众的柔软缓震性能
- 橡胶外底搭配弯曲凹槽，铸就非凡抓地力，助你快速移动
产品细节
