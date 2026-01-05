Nike Air Zoom Fencer 击剑鞋强势回归，助你蓄势待发，全力出击。后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，搭配柔软泡绵中底，兼具速度与支撑。鞋面采用织物和合成材质，提升透气性和结构感，助你来回冲刺迅疾无阻。107 配色为王嘉尔同款。

