Nike Air Zoom G.T. Hustle 2 ASW EP

全明星男/女实战篮球鞋

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迎来赛点后，一步之差，比如伺机抄后门上篮，稍有不慎将功亏一篑，或在比赛结束前跃向对手，成功拦下他们的三分球。Nike Air Zoom G.T. Hustle 2 ASW EP 男/女篮球鞋基于运动员的运动解析而打造，柔软轻盈且支撑力出众，轻松满足篮球运动员的需求。足底搭载弹力 Air Zoom 缓震配置，结合关键区域缓震设计，助你在比赛中勇往直前。冲刺、急停、引爆全场皆不在话下，专注掌控赛场，在关键时刻发挥出色表现。耐穿橡胶外底，提供强劲抓地力。

  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： FZ5744-002

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