 
Nike Air Zoom Upturn SC SE 男子运动鞋 - 黑/中橄榄绿/金属银/银

Nike Air Zoom Upturn SC SE

男子运动鞋

20% 折让

轻盈透气，经久耐穿。Nike Air Zoom Upturn SC SE 男子运动鞋采用透气网眼布与缓震中底，搭配后跟处的 Air Zoom 缓震配置，造就理想之选，助你自在出发，说走就走。


  • 显示颜色： 黑/中橄榄绿/金属银/银
  • 款式： IM7025-001

Nike Air Zoom Upturn SC SE

20% 折让

轻盈透气，经久耐穿。Nike Air Zoom Upturn SC SE 男子运动鞋采用透气网眼布与缓震中底，搭配后跟处的 Air Zoom 缓震配置，造就理想之选，助你自在出发，说走就走。

其他细节

  • Air Zoom 缓震配置提供出众回弹缓震性能，实现快速离地的非凡脚感
  • 加垫鞋舌和鞋口，为关键部位提供出众缓震性能

产品细节

  • 泡绵中底
  • 橡胶外底
  • 显示颜色： 黑/中橄榄绿/金属银/银
  • 款式： IM7025-001

Nike Air

Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验。在减轻鞋身重量的同时，又不失出众性能，有助提升运动员表现。

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。