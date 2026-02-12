Nike Alate
大童（女孩）速干运动内衣
15% 折让
Nike Alate 大童（女孩）速干运动内衣柔滑亲肤，贴合身形，舒适无拘，令你畅动自如。泡绵衬垫、弹性面料结合导湿速干技术，兼顾非凡舒适感和出色支撑力。可调式细肩带结合贴身设计，塑就日常穿搭佳选。
- 显示颜色： 白色/浅烟灰
- 款式： HQ7731-100
为何命名为 Alate？
Nike Alate 运动内衣柔软非凡，易于穿脱。包含成人尺码等多种尺码可选，令你在成长之际找到合身尺码。
导湿速干
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽、舒适和专注。
舒适包覆
轻盈弹性面料，柔软顺滑，减少干扰因素，助你畅动自如。胸部添加双层面料，带来舒适包覆体验。
运动自如
柔软泡绵衬垫，有助在运动时打造稳固体验。
产品细节
- 面料/里料拼接：74% 聚酯纤维/26% 氨纶。衬垫背面面料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
