 
Nike Alate 大童（女孩）速干运动内衣 - 白色/浅烟灰

大童（女孩）速干运动内衣

Nike Alate 大童（女孩）速干运动内衣柔滑亲肤，贴合身形，舒适无拘，令你畅动自如。泡绵衬垫、弹性面料结合导湿速干技术，兼顾非凡舒适感和出色支撑力。可调式细肩带结合贴身设计，塑就日常穿搭佳选。


  • 显示颜色： 白色/浅烟灰
  • 款式： HQ7731-100

为何命名为 Alate？

Nike Alate 运动内衣柔软非凡，易于穿脱。包含成人尺码等多种尺码可选，令你在成长之际找到合身尺码。

导湿速干

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽、舒适和专注。

舒适包覆

轻盈弹性面料，柔软顺滑，减少干扰因素，助你畅动自如。胸部添加双层面料，带来舒适包覆体验。

运动自如

柔软泡绵衬垫，有助在运动时打造稳固体验。

产品细节

  • 面料/里料拼接：74% 聚酯纤维/26% 氨纶。衬垫背面面料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
