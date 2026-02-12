Nike Alate Minimalist 女子低强度支撑衬垫可调节速干运动内衣柔软轻盈，塑就休闲舒适感受。低强度支撑设计，营造轻柔承托效果；缝合式衬垫，塑就精致塑形效果和出众包覆感受。可调式肩带可平行穿着，亦可背部交叉穿着，任你随心打造个性穿搭，耀动每一天。

Alate 以舒适为王，满足不同的人的不同需求。想要十分出色的包覆效果？Alate 中强度支撑运动内衣会是你的理想选择。若想提升支撑效果，同时轻松定制专属贴合感，不妨试试 Alate 高强度支撑运动内衣。

