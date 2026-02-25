 
Nike Alphafly 3 圣诞系列男子公路竞速跑步鞋 - 多色/荧光黄/白色/黑

Nike Alphafly 3

圣诞系列男子公路竞速跑步鞋

出众技术经过精心调整，缔造出色的推进感，专为马拉松配速打造。Nike Alphafly 3 圣诞系列男子公路竞速跑步鞋专为马拉松配速跑精心改良，搭载三项创新技术，助你迎难而上，挑战自我。两个 Air Zoom 缓震配置，搭配全掌型碳纤维板，为迈步提供出色的能量回馈。ZoomX 泡绵中底，助你在跑步过程中保持干爽。是时候打破历史纪录了！


  • 显示颜色： 多色/荧光黄/白色/黑
  • 款式： IM8066-999

Air Zoom 缓震配置

前足搭载两个 Air Zoom 缓震配置，有助提供出众能量回馈，为步伐注入澎湃动力。

ZoomX 泡绵缓震系统

轻盈非凡的 ZoomX 泡绵中底，在跑步过程中缔造顺畅过渡体验和出众回弹性能。

全掌型碳纤维板

碳纤维 Flyplate 略微加宽，在迈步和转向时铸就稳定推进感。

焕新设计

  • Alphafly 3 的轻盈度优于以往 Alphafly 鞋款。
  • 采用略宽的碳纤维板，有助提供出众稳定性。
  • 鞋面营造多向包覆感受和出色透气性。
  • 全掌式 ZoomX 泡绵中底，带来顺畅的过渡感。
  • 鞋带采用凹口设计，质感柔软，稳固贴合。
  • 一体式针织鞋舌搭配柔软衬垫，有助减轻足面压力。

产品细节

