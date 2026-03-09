Nike Alphafly 3
圣诞系列男子公路竞速跑步鞋
16% 折让
出众技术经过精心调整，缔造出色的推进感，专为马拉松配速打造。Nike Alphafly 3 圣诞系列男子公路竞速跑步鞋专为马拉松配速跑精心改良，搭载三项创新技术，助你迎难而上，挑战自我。两个 Air Zoom 缓震配置，搭配全掌型碳纤维板，为迈步提供出色的能量回馈。ZoomX 泡绵中底，助你在跑步过程中保持干爽。是时候打破历史纪录了！
- 显示颜色： 多色/荧光黄/白色/黑
- 款式： IM8066-999
Air Zoom 缓震配置
前足搭载两个 Air Zoom 缓震配置，有助提供出众能量回馈，为步伐注入澎湃动力。
ZoomX 泡绵缓震系统
轻盈非凡的 ZoomX 泡绵中底，在跑步过程中缔造顺畅过渡体验和出众回弹性能。
全掌型碳纤维板
碳纤维 Flyplate 略微加宽，在迈步和转向时铸就稳定推进感。
焕新设计
- Alphafly 3 的轻盈度优于以往 Alphafly 鞋款。
- 采用略宽的碳纤维板，有助提供出众稳定性。
- 鞋面营造多向包覆感受和出色透气性。
- 全掌式 ZoomX 泡绵中底，带来顺畅的过渡感。
- 鞋带采用凹口设计，质感柔软，稳固贴合。
- 一体式针织鞋舌搭配柔软衬垫，有助减轻足面压力。
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
