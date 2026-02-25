Alphafly 3 的轻盈度优于以往 Alphafly 鞋款，采用略宽的碳纤维板，提升稳定性，搭配全掌型 ZoomX 泡绵中底，实现流畅的过渡体验，全新 Atomknit 鞋面，营造多向包覆感受和出色透气性。

Nike Alphafly 3 男子公路竞速跑步鞋专为马拉松配速跑精心设计，助你迎难而上，突破自我。搭载三项创新技术，为跑步加码：两个 Air Zoom 缓震配置，助力迈步；全掌型碳纤维板，缔造出色推进感；中底采用全掌型 ZoomX 泡绵，助你保持充沛活力。是时候打破个人纪录了！配色 600 为圣诞系列精选配色。

