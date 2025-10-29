Nike Alphafly 3 "Eliud Kipchoge"

¥2,299

出众技术经过精心调整，缔造出色的脚感，专为马拉松配速打造。

Nike Alphafly 3 "Eliud Kipchoge" 基普乔格女子公路竞速跑步鞋专为马拉松配速跑精心改良，助你迎难而上，挑战自我。搭载三项创新技术，为跑步加码：两个 Air Zoom 缓震配置，助力迈步；全掌型碳纤维板，缔造出色推进感；中底采用全掌型 ZoomX 泡绵，助你保持充沛活力。是时候打破历史纪录了！

设计揭秘

埃鲁德·基普乔格曾说实现梦想不是靠孤军奋战，因此，鞋款设计融入了他那种以社群为基础的团结精神。精选配色的灵感源于他的家族，设计感耐克勾标志象征着团队的力量。“No Human is Limited”（人类没有极限），旨在向支持系统赋予你的无限可能致敬。

Air Zoom 缓震配置

前足搭载两个 Air Zoom 缓震配置，有助提供出色能量回馈，塑就活力迈步体验。

全掌型碳纤维板

碳纤维 Flyplate 略微加宽，在迈步和转向时铸就稳定推进感。

ZoomX 泡绵缓震系统

轻盈非凡的 ZoomX 泡绵中底，在跑步过程中缔造顺畅过渡体验和出众回弹性能。