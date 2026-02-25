 
Nike Alphafly 3 "Eliud Kipchoge" 基普乔格男子公路竞速跑步鞋 - 砂岩灰粉/亮橙色/火焰粉/惊喜绿

Nike Alphafly 3 "Eliud Kipchoge"

基普乔格男子公路竞速跑步鞋

26% 折让
  • 显示颜色： 砂岩灰粉/亮橙色/火焰粉/惊喜绿
  • 款式： HJ7041-600

Nike Alphafly 3 "Eliud Kipchoge"

26% 折让

Nike Alphafly 3 "Eliud Kipchoge" 基普乔格男子公路竞速跑步鞋专为马拉松配速跑精心改良，助你迎难而上，挑战自我。搭载三项创新技术，为跑步加码：两个 Air Zoom 缓震配置，助力迈步；全掌型碳纤维板，缔造出色推进感；中底采用全掌型 ZoomX 泡绵，助你保持充沛活力。是时候打破历史纪录了！

持续成长

每当有人跟随埃鲁德·基普乔格训练时，他们可以在他的训练营种下一棵树，以象征自己的成长。红色渐变色设计，旨在致敬训练时附着在鞋上的肯尼亚尘土。图案设计灵感源自非洲树木，呈现别致外观。

能量回馈，应战马拉松

前足搭载两个 Air Zoom 缓震配置，结合 ZoomX 泡绵，有助提供能量回馈，塑就活力迈步体验。

出众推进感

全掌型碳纤维板提供出色推进感，铸就顺畅过渡的迈步体验，助你在跑途中自信转向。

缓震迈步

全掌型 ZoomX 泡绵，缔造轻盈缓震脚感，助你保持充沛活力，舒适畅跑。

Alphafly 3 焕新设计

Alphafly 3 的轻盈度优于以往 Alphafly 鞋款，采用略宽的碳纤维板，提升稳定性，搭配全掌型 ZoomX 泡绵中底，实现流畅的过渡体验，全新 Atomknit 鞋面，营造多向包覆感受和出色透气性。

其他细节

鞋带采用凹口设计，质感柔软，稳固贴合

产品细节

  • 单鞋重量：约 218 克（男码 44 码）
  • 显示颜色： 砂岩灰粉/亮橙色/火焰粉/惊喜绿
  • 款式： HJ7041-600

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。