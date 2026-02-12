A'One
「电玩闪码」系列 A'ja Wilson 阿贾·威尔逊大童篮球鞋
19% 折让
阿贾·威尔逊也有自己的专属鞋款。 你对这位三届 MVP 得主有何期待？ A'One A'ja Wilson 阿贾·威尔逊大童篮球鞋作为阿贾·威尔逊的签名鞋款，采用柔软泡绵，缔造非凡舒适感受，助力保持活力。 无论是跳投得分、抢篮板还是稳固防守，阿贾·威尔逊都在不断突破自我，持续进阶。 这就是她。 你也准备好大展身手吗？
- 显示颜色： 漂白宝石绿/水洗水鸭青/晶洞水鸭青/金属银
- 款式： HV2267-300
A'One
19% 折让
阿贾·威尔逊也有自己的专属鞋款。 你对这位三届 MVP 得主有何期待？ A'One A'ja Wilson 阿贾·威尔逊大童篮球鞋作为阿贾·威尔逊的签名鞋款，采用柔软泡绵，缔造非凡舒适感受，助力保持活力。 无论是跳投得分、抢篮板还是稳固防守，阿贾·威尔逊都在不断突破自我，持续进阶。 这就是她。 你也准备好大展身手吗？
迅疾表现
鞋面融入轻盈透气的网眼布细节，助力实现迅疾表现；外底抓地纹路经匠心打造，提供所需支撑力和掌控力。
产品细节
- 经典鞋带
- 后跟提拉设计
- 中足板带设计，带来出色足弓支撑
- 显示颜色： 漂白宝石绿/水洗水鸭青/晶洞水鸭青/金属银
- 款式： HV2267-300
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。