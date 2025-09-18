A'One

¥479 ¥699 31% 折让

阿贾·威尔逊始终坚持本心，全力逐梦。这即是她成为“战神”的原因。A'One A'ja Wilson 阿贾·威尔逊大童篮球鞋从她耀眼的能量中汲取灵感，助你释放大胆自我。足底柔软泡绵，缔造非凡舒适的穿着体验，助力发挥上佳表现。即刻上脚，一展身手。

充沛活力，助力鏖战 足底融入柔软泡绵，为迈步和跳跃缔造出众缓震效果，彰显阿贾·威尔逊的多变风范。 在关键时刻助力发挥上佳表现。 非凡轻盈 决战时刻，勇往直前。 鞋面融入网眼设计轻盈透气，助力实现迅疾表现。 出色抓地 中底柔软稳固泡绵结合外底抓地底纹，提供所需支撑力和掌控力。 明星实力 阿贾·威尔逊的专属标志以她在签名中常绘的星星图案为蓝本，既浓烈醒目又充满趣味，展现出她在赛场上焕发的活力。

其他细节 加固鞋头，打造耐穿性

后跟凸起设计，提供出色稳定性

局部内靴设计，提供出众的稳定性和包覆效果