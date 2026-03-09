A'One "dyNASTY" EP
A'ja Wilson 阿贾·威尔逊男/女篮球鞋
15% 折让
所有淬炼皆为真金，所有磨砺终成加冕。而阿贾？你深知她为夺取桂冠——一座、两座、乃至更多——会不惜一切。这款 A'One "dyNASTY" EP A'ja Wilson 阿贾·威尔逊男/女篮球鞋致敬她用伟大与坚毅铸就的王座。柔和中性色定格优雅瞬间，金色细节为每一场胜利加冕。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。
- 显示颜色： 帆白/金属色/帆白
- 款式： FZ8606-102
充沛活力，助力鏖战
足底搭载柔软 Cushlon 3.0 泡绵，带来出色能量回馈，彰显阿贾·威尔逊的多变风范，助力在关键时刻发挥上佳表现。
非凡轻盈
决战时刻，勇往直前。 织物材料轻盈透气，助力实现迅疾表现。
出色抓地
中底柔软稳固泡绵结合外底生成式抓地底纹，塑就出众支撑力和掌控力，助你稳固防守。
明星实力
阿贾·威尔逊的专属标志以她在签名中常绘的星星图案为蓝本，既浓烈醒目又充满趣味，展现出她在赛场上焕发的活力。
其他细节
- 后跟凸起设计，缔造出色稳定性
- 中足板带设计，带来出色足弓支撑，缔造出众运动掌控感
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
