A'One "Unanimous"
A'ja Wilson 阿贾·威尔逊大童篮球鞋
¥699
阿贾·威尔逊也有自己的专属鞋款。你对这位四届 MVP 得主有何期待？A'One "Unanimous" A'ja Wilson 阿贾·威尔逊大童篮球鞋作为阿贾·威尔逊的签名鞋款，采用柔软泡绵，缔造非凡舒适感受，助力保持活力。无论是跳投得分、抢篮板还是稳固防守，阿贾·威尔逊都在不断突破自我，持续进阶。这就是她。你也准备好大展身手吗？
- 显示颜色： 帆白/苍野灰/灰黑/金属色
- 款式： IM6125-100
其他细节
鞋面融入轻盈透气的网眼布细节，助力实现迅疾表现；外底抓地纹路经匠心打造，提供所需支撑力和掌控力
产品细节
- 低帮鞋口
- 经典鞋带
