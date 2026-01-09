 
Nike Astrograbber Leather SE 女子复古薄底运动鞋 - 淡奶白/橙粉/鲜亮勃艮第酒红

Nike Astrograbber Leather SE

女子复古薄底运动鞋

¥899
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Nike Astrograbber Leather SE 女子复古薄底运动鞋是继 Nike Waffle Trainer 之后发布的又一力作，其匠心设计的华夫格外底，以出众抓地力牢牢驾驭人造草场，独特轮廓勾勒出锋利气场，风格只此一派，助力驾驭人造美式橄榄球场地。鞋面采用翻毛皮与织物材料，焕新演绎经典版型。它属于那些能主宰赛场，更能在任何地方开辟主场的人。因为他们知道，赛场之外，也处处皆主场。


  • 显示颜色： 淡奶白/橙粉/鲜亮勃艮第酒红
  • 款式： IQ3367-299

Nike Astrograbber Leather SE

¥899

其他细节

  • 皮革与织物组合鞋面，塑就纹理外观
  • 橡胶华夫格外底，铸就非凡抓地力，彰显经典风范

产品细节

  • 两副鞋带
  • 低帮版型
  • 加垫鞋口
  • 泡绵中底
