Nike Astrograbber SE 男子复古薄底运动鞋是继 Nike Waffle Trainer 之后发布的又一力作，其匠心设计的华夫格外底，以出众抓地力牢牢驾驭人造草场，独特轮廓勾勒出锋利气场，风格只此一派，助力驾驭人造美式橄榄球场地。它属于那些能主宰赛场，更能在任何地方开辟主场的人。因为他们知道，赛场之外，也处处皆主场。

显示颜色： 黑/帆白/金属色/白色

款式： IQ3411-010