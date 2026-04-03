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Nike Astrograbber Textile 女子运动鞋 - 柔黄/棉布白/帆白

Nike Astrograbber Textile

女子运动鞋

¥799
柔黄/棉布白/帆白
氢蓝/棉布白/帆白
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Nike Astrograbber Textile 女子运动鞋是继 Nike Waffle Trainer 之后发布的又一力作，采用匠心打造，缔造出众抓地力，助力驾驭人造美式橄榄球场地。透气织物将美式橄榄球经典之作打造为现代时尚标杆，值得日常穿着。


  • 显示颜色： 柔黄/棉布白/帆白
  • 款式： II1248-700

Nike Astrograbber Textile

¥799

Nike Astrograbber Textile 女子运动鞋是继 Nike Waffle Trainer 之后发布的又一力作，采用匠心打造，缔造出众抓地力，助力驾驭人造美式橄榄球场地。透气织物将美式橄榄球经典之作打造为现代时尚标杆，值得日常穿着。

其他细节

  • 织物与皮革组合鞋面，透气耐穿
  • 橡胶华夫格外底，铸就非凡抓地力，彰显经典风范

产品细节

  • 低帮版型
  • 加垫鞋口
  • 泡棉中底
  • 显示颜色： 柔黄/棉布白/帆白
  • 款式： II1248-700

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