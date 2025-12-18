Nike Aura
新月形灯芯绒斜挎包
¥399
Nike Aura 新月形灯芯绒斜挎包采用匠心设计，令日常基本物品触手可及。主袋便于快速存取小物件，内置拉链口袋可供有序收纳物品。此款采用灯芯绒材料，搭配金属细节。
- 显示颜色： 浅矿石紫/浅矿石紫/LT TRNSPRNT GLD
- 款式： IH2122-226
Nike Aura
¥399
Nike Aura 新月形灯芯绒斜挎包采用匠心设计，令日常基本物品触手可及。主袋便于快速存取小物件，内置拉链口袋可供有序收纳物品。此款采用灯芯绒材料，搭配金属细节。
产品细节
- 可调节肩带设计
- 尺寸：17 x 31 x 9 厘米
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
- 显示颜色： 浅矿石紫/浅矿石紫/LT TRNSPRNT GLD
- 款式： IH2122-226
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。