Nike Aura Edge
女子运动鞋
10% 折让
Nike Aura Edge 女子运动鞋打破时尚界限，将时尚设计与舒适感融为一体。层次感鞋面搭配厚实纹理中底和改良版华夫格外底，塑就理想造型。鞋面透气织物材料和柔软泡绵中底，带来舒适体验。
- 显示颜色： 山峰白/足球灰/氢蓝
- 款式： HQ7025-103
10% 折让
其他细节
- 织物与合成材质组合鞋面，透气舒适
- 匠心外底，铸就出色抓地力
产品细节
- 低帮版型
- 泡绵中底
- 橡胶外底
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
