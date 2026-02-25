 
Nike Aura Edge 女子运动鞋 - 山峰白/足球灰/氢蓝

Nike Aura Edge

女子运动鞋

山峰白/足球灰/氢蓝
黑/黑/山峰白

Nike Aura Edge 女子运动鞋打破时尚界限，将时尚设计与舒适感融为一体。层次感鞋面搭配厚实纹理中底和改良版华夫格外底，塑就理想造型。鞋面透气织物材料和柔软泡绵中底，带来舒适体验。


  • 显示颜色： 山峰白/足球灰/氢蓝
  • 款式： HQ7025-103

Nike Aura Edge

其他细节

  • 织物与合成材质组合鞋面，透气舒适
  • 匠心外底，铸就出色抓地力

产品细节

  • 低帮版型
  • 泡绵中底
  • 橡胶外底
